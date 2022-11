Pedopornografia, vertice tra Polizia Postale e Associazione Meter

Da sinistra il dottore Gabrelli, don Di Noto e il dottore La Bella

Don Di Noto: "Mai abbassare l'attenzione, è necessario lavorare in sinergia con le istituzioni per contrastarla"

Catania. “L’incontro di questa mattina sigilla l’impegno, mai venuto a mancare, tra Meter e la Polizia Postale Italiana. Nella lotta alla pedopornografia non bisogna mai abbassare l’attenzione, è necessario lavorare in sinergia con le istituzioni, per contrastarla, attraverso l’informazione e la formazione”. Lo ha dichiarato don Fortunato Di Noto, presidente dell’associazione Meter, a margine dell’incontro di questa mattina con il direttore della Polizia Postale Ivano Gabrielli e il dirigente del Centro Operativo Sicurezza Cibernetica di Catania Marcello La Bella.

“Nel corso dell’incontro – si legge nella pagina Facebook di Commissariato di Ps Online Italia – il direttore Gabrielli ha ringraziato don Fortunato di Noto per il costante e quotidiano impegno a tutela dei minori ed è stata rafforzata la preziosa collaborazione tra Polizia Postale e Meter per il contrasto alla pedopornografia online”.