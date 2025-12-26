 Pellegrino: "Dissalatori, Corte dei conti boccia l'immobilismo"
Pellegrino: “Sui dissalatori la Corte dei conti boccia l’immobilismo”

Il capogruppo di Forza Italia all'Ars risponde all'onorevole Ciminnisi
REGIONE
di
1 min di lettura

PALERMO . “In Sicilia purtroppo c’è sempre qualcuno per cui si stava meglio quando si stava peggio. La collega Ciminnisi e il suo Movimento, specialisti nel ‘no’ a qualsiasi proposta costruttiva, oggi commentano le parole della Corte dei Conti che, guarda caso, fotografa e condanna esattamente il sistema che i 5 stelle vorrebbero custodire e perpetrare: un modello ventennale di immobilismo, carenza di programmazione e rinvii. La Corte, infatti, non boccia le scelte del presidente Schifani, ma certifica il fallimento storico di un approccio miope e inadeguato che si è protratto per decenni: la politica dell’annuncio e della zero pianificazione”. Lo dice Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia all’Ars, commentando le dichiarazioni dell’onorevole Ciminnisi.

“Vera programmazione”

“Proprio per uscire da quella logica fallimentare, il governo Schifani ha finalmente imboccato la strada della vera programmazione. I dissalatori sono soltanto uno degli strumenti, non un alibi ma una risposta immediata e necessaria nell’ambito di una strategia integrata e di medio-lungo periodo che nessuno prima aveva mai avuto il coraggio di delineare”, conclude Pellegrino.

