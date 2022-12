Pelligra promuove il Catania: “E che bello il cuore di questa gente”

Settimana intensa per il patron che non ha tolto per un solo istante il piede dall’acceleratore. Lo abbiamo incontrato: ecco cosa ci ha detto.

1' DI LETTURA

CATANIA. “Sono veramente tanto contento. Non mi aspettavo che le cose potessero andare così bene. Stiamo vincendo e la squadra è forte. Lo staff è forte.

Da quando siamo qua, in questi sei mesi siamo andati avanti con grande velocità. E va bene così, è quello che volevo”.

Ross Pelligra non si risparmia. Una intensa settimana a Catania nella quale non ha tolto per un solo istante il piede dall’acceleratore.

E tra i suoi impegni multitasking, l’occasione diventa opportuna per scambiare giusto un paio di battute.

“Dico una cosa – ci spiazza prendendo al volo la parola, tra la sua lingua inglese ed il suo dialetto nostrano -. La cosa più bella è il cuore della gente. C’è tanto amore per il Catania Calcio: è una cosa che non ho mai visto. Da nessuna parte”.

Ed è consapevole dell’affetto che la gente nutre nei suoi confronti?

“Lo so. Lo sento. Non lo vedo solo nei social ma anche quando mi incontrano per strada. Io sono una persona semplice, una persona che ha il titolo di presidente anche da altre parti: ma qua le persone dimostrano qualcosa che è difficile da raccontare”.



Catania cosa scoprirà di Pelligra nei prossimi anni?

“Quello che vedete di Pelligra è quello che vedete che Pelligra fa ogni giorno. Andremo avanti nel tentativo di aiutare anche il tessuto sociale della città: e non servono solo i soldi, serve anche tanta esperienza.

Catania può diventare una nuova città. Catania deve risorgere perchè se la città si sente povera e vecchia, i suoi cittadini non rimarranno qua.

La città si deve modernizzare e deve farlo per dare un futuro alle prossime generazioni”.



Nel frattempo, il Catania dovrà vincere il campionato.

“Ah certo! Certo che vincemu”.