Pensioni, cambia la norma sui tagli: esclusi dalla stretta gli assegni di vecchiaia

Medici e infermieri, se vorranno, potranno rimanere al lavoro fino a 70 anni

ROMA – Cambia la controversa norma della manovra che taglia le pensioni di medici, enti locali, maestri e ufficiali giudiziari: le penalizzazioni restano solo per chi esce anticipatamente, mentre arriva un alleggerimento sui tagli per medici e infermieri.

Esclusi dalla stretta gli assegni di vecchiaia. Non rientrano nelle nuove disposizioni le pensioni di coloro che maturano i requisiti entro quest’anno. Medici e infermieri, se vorranno, potranno rimanere al lavoro fino a 70 anni; per chi sceglie l’uscita anticipata, riduzione di un trentaseiesimo del taglio per ogni mese in più di permanenza al lavoro. Depositati in commissione Bilancio anche altri due emendamenti del governo: uno sugli enti locali, uno per il comparto difesa e sicurezza. Atteso per sabato o lunedì mattina invece il quarto emendamento sugli investimenti.