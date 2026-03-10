Peonia Essence cresce tra social e retail: virale su TikTok il ProfumaTutto e lancia la nuova linea di detersivi per robot lavapavimenti

Peonia Essence, brand specializzato nello sviluppo di prodotti per la pulizia della casa, continua il proprio percorso di crescita grazie a una strategia che unisce social media, distribuzione retail e social commerce.

Il brand dei prodotti per la pulizia della casa continua l’espansione tra TikTok Shop, contenuti virali e centinaia di rivenditori in tutta Italia.

ProfumaTutto virale su TikTok: UGC e social commerce per la pulizia casa

Negli ultimi mesi il marchio ha registrato una forte visibilità online, in particolare su TikTok, dove il prodotto ProfumaTutto è diventato virale generando centinaia di contenuti spontanei realizzati dagli utenti. Il fenomeno ha portato alla creazione di numerosi video UGC (User Generated Content), con creator e consumatori che condividono recensioni e utilizzi del prodotto nella routine domestica quotidiana.

La viralità del prodotto ha contribuito ad amplificare la notorietà del brand e ad accelerarne la diffusione anche sul piano commerciale. Peonia Essence ha infatti rafforzato la propria presenza su TikTok Shop, trasformando la piattaforma in un canale diretto di vendita attraverso contenuti video, creator e live commerce.

Distribuzione retail in tutta Italia: centinaia di rivenditori di prodotti pulizia casa

Parallelamente alla crescita online, il marchio ha ampliato la propria distribuzione tradizionale ed è oggi presente presso centinaia di rivenditori in tutta Italia, consolidando la propria posizione nel mercato dei prodotti pulizia casa professionali.

Nuova linea Detersivi Pavimenti Robot & Scope: la pulizia smart diventa profumata

Accanto alle linee dedicate al bucato e alla profumazione degli ambienti domestici, Peonia Essence annuncia ora il lancio della nuova linea Detersivi Pavimenti Robot & Scope, progettata per rispondere alla crescente diffusione di robot lavapavimenti e dispositivi smart per la pulizia domestica.

La nuova gamma è disponibile nelle fragranze Natura, Fresca e Nobile ed è stata sviluppata con formule non schiumogene, pensate per garantire compatibilità con robot lavapavimenti e scope elettriche, assicurando allo stesso tempo una pulizia efficace e una profumazione persistente negli ambienti domestici.

La gamma completa: detersivi lavatrice, ammorbidenti e ProfumaTutto

L’offerta del brand comprende inoltre una gamma completa di prodotti per la pulizia della casa dedicati al bucato, tra cui ammorbidenti, detersivi lavatrice e profuma bucato disponibili nelle fragranze Classic, Ambrata, Fiori Rosa e Fiori di Ciliegio.

Inoltre, a questi si affianca la linea ProfumaTutto, uno dei prodotti più riconoscibili del marchio, disponibile nelle fragranze Classic, Ambrata, Fiori di Cocco, Sensual Lotus e White Talco, oltre alla variante Pink, proposta in edizione limitata.

Strategia omnicanale: social media, retail e vendita online

Con una strategia che integra distribuzione fisica e digitale, Peonia Essence punta a rafforzare ulteriormente la propria presenza nel mercato dei prodotti per la pulizia, valorizzando il ruolo dei social media come strumento di scoperta e diffusione dei prodotti.

About Peonia Essence

Peonia Essence è un brand specializzato nello sviluppo di prodotti pulizia casa professionali, detergenti per il bucato e soluzioni profumanti per gli ambienti domestici. Attraverso una strategia che integra social media, retail e vendita online, l’azienda sviluppa prodotti per pulizia casa caratterizzati da fragranze distintive e formule concentrate pensate per semplificare la routine domestica.

