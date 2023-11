Perde il controllo dell’automobile e travolge ciclica: 63enne ucciso

Non è chiara la dinamica dell'incidente

Un 63enne è stato travolto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 17 novembre, da una Fiat Panda lungo via Martiri delle Foibe all’altezza di Cascina Vione nel territorio comunale di Basiglio, città della provincia di Milano. Non è ancora chiaro come l’uomo alla guida dell’auto, un uomo di 87 anni, abbia perso il controllo finendo per tamponare il ciclista. Il 63enne di Pieve Emanuele è morto sul colpo, mentre l’automobilista è stato recuperato nel canale adiacente alla carreggiata dai vigili del fuoco.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco. Stando a una prima ricostruzione, pare che l’87enne stesse viaggiando verso Lacchiarella quando ha perso il controllo della sua auto travolgendo il ciclista. L’automobilista ha terminato la sua corsa in un canale, riportando lievi ferite all’impatto. I sanitari del 118 hanno provato a rianimare il 63enne, senza successo.

Gli agenti della polizia locale si sono occupati dei rilievi sul posto.

FOTO DI ARCHIVIO