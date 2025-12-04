Arresti domiciliari: una furia mentre il figlioletto di 5 anni stava dormendo

CATANIA – La polizia ha arrestato un pregiudicato catanese di 39 anni. Avrebbe terrorizzato, più volte durante la stessa serata, l’ex compagna. Si sarebbe presentato davanti alla sua abitazione per chiederle di riallacciare la relazione sentimentale, giunta ormai al capolinea.

In piena notte, la donna si è rivolta alla Polizia in quanto l’ex compagno avrebbe preteso insistentemente di entrare in casa, dove, peraltro, stava dormendo il figlioletto della coppia, di soli 5 anni. Gli agenti della Sala Operativa della Questura di Catania hanno provato a tranquillizzare la donna al telefono, informandola che, da lì a poco, una volante avrebbe raggiunto la sua abitazione, nel quartiere San Cristoforo, per fornire tutto l’aiuto necessario.

L’intervento degli agenti

In pochi minuti, i poliziotti delle Volanti hanno raggiunto la donna che, in lacrime, ha raccontato del tentativo dell’ex di entrare in casa contro la sua volontà, citofonando in modo ossessivo e chiedendo di poter recuperare la loro relazione.

Nella stessa serata, l’uomo avrebbe tentato di farsi aprire dall’ex compagna in preda all’ennesimo episodio di gelosia morbosa nei suoi confronti. La donna avrebbe rifiutato categoricamente di incontrarlo e l’avrebbe avvisato che, se avesse continuato, avrebbe chiamato la Polizia.

Le urla alla vista di un uomo

A quel punto, l’uomo avrebbe desistito, allontanandosi dalla zona, per poi ritornare dopo alcuni minuti, riprendendo con il suo atteggiamento molesto. Il 39enne è andato su tutte le furie quando avrebbe visto entrare nell’appartamento un uomo ritenuto il nuovo compagno della sua ex. Per questo avrebbe cominciato a urlare e inveire contro la donna, minacciandola da dietro la porta.

Nel frattempo, la vittima, impaurita, ha chiesto l’intervento dei poliziotti che, giunti immediatamente sul posto, lo hanno bloccato. Lui è stato arrestato in flagranza per il reato di atti persecutori, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’arresto

Riportata la calma, la donna ha confidato ai poliziotti che, dopo la fine della loro relazione, l’ex sarebbe diventato geloso in modo morboso. Si sarebbe presentato senza preavviso davanti casa, minacciandola persino di morte, qualora avesse fatto entrare in casa la persona con cui aveva instaurato un legame sentimentale.

Informato dei fatti il PM di turno presso il Tribunale di Catania, il 39enne è stato arrestato. E per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari. Questo in attesa del giudizio di convalida davanti al Giudice per le indagini preliminari.