La perturbazione scivola verso Sud: temporali e calo termico

Temperature massime in Sicilia sotto i 30°C

Dopo aver colpito il Nord, la perturbazione scivola verso Sud e condiziona il tempo di mezza Italia con temporali e calo termico, tanto che in Sicilia la massima si attesterà sotto i 30°C. E’ quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it.

“Nelle prossime ore – afferma – si avranno locali temporali sulle regioni centrali e a tratti tra Campania, Basilicata e Puglia e, nel pomeriggio, anche a Roma. Al Nord, in Toscana e su Marche ed Umbria la situazione sarà meno calda e in genere asciutta”.

Entro giovedì anche le estreme regioni meridionali saranno interessate da questa rinfrescata temporalesca: le temperature massime scenderanno anche in Sicilia sotto i 30°C. Nel weekend dovrebbe tornare il sole quasi ovunque con un rialzo diffuso della colonnina di mercurio al Centronord mentre al Sud i valori termici previsti sono leggermente sotto la media del periodo.

Nel dettaglio: – Mercoledì 18: Al Nord: sole e aumento termico. Al Centro: temporali pomeridiani su Appennini, zone vicine e Lazio, sole altrove. Sud: numerosi temporali, forti sull’alta Sicilia. – Giovedì 19: Al Nord: sole e caldo in aumento. Centro: soleggiato, temporali sul Lazio. Al Sud: temporali forti in Sicilia e sui rilievi. – Venerdì 20: Nord: sole e caldo ancora in aumento. Al Centro: soleggiato, molto caldo. Sud: temporali in Sicilia e sui rilievi. Tendenza: weekend con temporali al Nordovest e in Toscana sabato, domenica tutta soleggiata.