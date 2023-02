Petrosino piange Flavio Margeri, morto dopo giorni di agonia per un incidente

Il giovane si trovava alla guida del suo scooter quando ha perso il controllo e si è andato a schiantare contro un palo

2' DI LETTURA

PETROSINO (TP) – Non ce l’ha fatta Flavio Margeri, il ragazzo di 15 anni di Petrosino, nel Trapanese, rimasto coinvolto alcune settimane fa in un terribile incidente stradale. Il giovane, lo scorso 15 gennaio, si trovava alla guida del suo scooter quando ha perso il controllo e si è andato a schiantare contro un palo. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto che era stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Marsala ed era stato ricoverato in prognosi riservata. Dopo settimane di agonia, il decesso.

Il messaggio di cordoglio del liceo di Flavio

Flavio frequentava l’Istituto Tecnico Tecnologico” presso la scuola superiore “Giovanni XXIII-Cosentino” di Marsala: “Quando una giovane vita si spezza, anche il cielo piange” si legge in una nota pubblicata nella pagina del Liceo. “I compagni, i docenti, il dirigente scolastico e l’intera comunità dell’istituto superiore “Giovanni XXIII-Cosentino” si stringono alla famiglia per la prematura scomparsa di Flavio, allievo dell’Istituto Tecnico Tecnologico” continua il messaggio che si conclude: “Ciao Flavio, che la terra ti sia lieve e che il tuo sorriso possa continuare a splendere anche da lassù”.

L’addio sui social

Tanti i messaggi di cordoglio di amici e familiari sui social: “Quando una giovane vita va via per sempre, la comunità ha perso un pezzo di futuro – si legge in un post – Avevi una vita davanti a te non doveva finire così. Da lassù Flavio dai tantissima forza ai tuoi genitori”. Poi: “Riposa in pace carissimo nipote. Non doveva finire così”, scrive lo zio. Anche l’Asd Pallamano Marsala si unisce al dolore della società “Il Giovinetto” per la perdita del giovanissimo Flavio Margeri: “Alla Famiglia e alla Società Sentite Condoglianze”.

“Era un ragazzo a modo, educato, gentile”

“Un ragazzo a modo, educato, gentile, per bene da cui tutti dovrebbero prendere esempio”, lo ricordano così in molti a Flavio. Condoglianze ai familiari del ragazzo anche da parte del presidente del Consiglio comunale di Petrosino Aldo Caradonna: “Ci sono circostanze nella vita in cui il dolore è cosi grande e così straziante che le parole non riesci proprio a trovarle per esprimere ciò che vorresti, oggi è uno di questi giorni, dove lo sconforto di una famiglia è anche quello di un’intera comunità, quella di Petrosino e che oggi si stringe attorno al dolore dei genitori della sorella e di tutti i familiari di Flavio. Sono certo che Flavio vivrà per sempre nella memoria di ognuno di noi”