Pfizer Catania, Tomarchio: “Nessun segnale positivo dall’azienda”

Il deputato di Forza Italia: "La vertenza deve proseguire al tavolo nazionale"

CATANIA – Nessun passo avanti nella vertenza che riguarda lo stabilimento Pfizer di Catania. È quanto sostiene il deputato regionale di Forza Italia Salvo Tomarchio al termine dell’audizione in Terza Commissione dell’Assemblea regionale siciliana, alla quale hanno partecipato azienda e organizzazioni sindacali.

Al centro del confronto la crisi del sito produttivo etneo, che mette a rischio oltre 300 posti di lavoro su un totale di 544 dipendenti.

“Abbiamo ascoltato con attenzione le posizioni di tutte le parti – afferma Tomarchio – ma purtroppo l’azienda ha confermato una chiusura alle richieste di rivedere la propria posizione, senza offrire alcuna prospettiva concreta per evitare gli esuberi o rilanciare il sito”.

Per il deputato azzurro è quindi necessario che “la vertenza prosegua sul piano nazionale”, ricordando che è stato aperto un tavolo di crisi al ministero del Lavoro e che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha riconvocato le parti per il prossimo 24 settembre.

“Il tempo stringe e servono risposte immediate – aggiunge Tomarchio –. Ognuno deve farsi parte attiva e proporre soluzioni concrete e realistiche”.

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Tra le ipotesi indicate dal parlamentare regionale figurano la riconversione delle linee produttive verso altri farmaci, la ricerca di nuovi investitori interessati a rilevare lo stabilimento, un piano straordinario di ricollocazione dei lavoratori coinvolgendo altre aziende del comparto farmaceutico-chimico e un percorso di ammortizzatori sociali che garantisca tutela durante la ricerca di una soluzione.

“Non si può accettare – conclude Tomarchio – che un presidio strategico per il territorio etneo venga abbandonato senza un confronto serio e senza proposte alternative”.