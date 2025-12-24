Piano delle opere pubbliche, Milazzo e Leto: “Finanziate molte opere”

PALERMO – Il Consiglio comunale di Palermo ha approvato importanti emendamenti al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025–2027.

“È stata prevista la realizzazione della scala di Villagrazia, per la quale viene finalmente garantito lo stanziamento necessario nel Piano Triennale – dichiarano congiuntamente Giuseppe Milazzo e il consigliere comunale Teresa Leto di Fratelli d’Italia – un risultato storico per la borgata. L’assenza di questa infrastruttura ha per anni diviso il quartiere, creando una vera e propria barriera architettonica. L’opera renderà finalmente fruibile il collegamento tra le due parti del quartiere ed è il frutto di una richiesta chiara e costante arrivata dal territorio, dalla borgata stessa e dalla parrocchia della zona”.

“Un secondo intervento centrale riguarderà la riqualificazione dell’ecomostro di via Tiro a Segno, per cui è stato individuato il finanziamento per un importo di 1,5 milioni. Si aprono ora due possibili scenari: il recupero della struttura per ospitare servizi pubblici come la sede della seconda circoscrizione, un teatro o un centro sociale-ricreativo, oppure l’abbattimento dello scheletro e la realizzazione di un parco giochi attrezzato, restituendo l’area alla cittadinanza”.

“Segue l’inserimento del nuovo Asilo Nido comunale in via Alla Falconara, per un importo di 1,5 milioni di euro, risposta concreta a una carenza storica del quartiere e sostegno diretto alle famiglie. Completano il quadro gli interventi su Strada Amica, via Aiace, la riqualificazione urbana e il potenziamento dell’efficientamento energetico degli impianti semaforici”.

“Con questi emendamenti – concludono – arrivano risultati reali: opere attese, richieste dal territorio e finalmente finanziate. È la dimostrazione che, quando la politica ascolta e programma con serietà, le risposte arrivano”.