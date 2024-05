Piazza Durante, via ai lavori: arrivano verde, parcheggi e giochi per bimbi

Chinnici: "Segnale di attenzione per le periferie"

PALERMO – “Grazie a un investimento di quasi mezzo milione di euro piazza Francesco Durante, accanto al Policlinico di Palermo, cambierà volto: parcheggi, giochi per bambini, alberi e verde che arricchiranno la nuova pista ciclabile che collegherà il quartiere Oreto con la cittadella universitaria. I lavori inizieranno tra poche settimane e consentiranno di riqualificare l’intera piazza, compresi i marciapiedi”. Lo dice Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo in consiglio comunale.

“Da due anni siamo impegnati con l’amministrazione, e in particolare con l’assessore Maurizio Carta, nella riqualificazione di questa porzione di territorio – continua Chinnici – e adesso l’obiettivo è a portata di mano: dialogando con l’amministrazione, gli uffici e i progettisti abbiamo ottenuto più parcheggi, così da venire incontro alle esigenze dei residenti, delle scuole e di chi deve recarsi negli ospedali e al cimitero di sant’Orsola, senza sacrificare il verde, le alberature e gli spazi dedicati alle bambine e ai bambini. In totale lo stanziamento Pnrr per la pista ciclabile ammonta a 2,3 milioni che, unito ai lavori ormai imminenti sul ponte Oreto, sono il segno concreto dell’attenzione dell’amministrazione Lagalla per le periferie di Palermo”.