Piazza Santa Maria di Gesù torna a essere fruibile anche per i disabili

Dopo il restyling mancava l'abbattimento delle barriere architettoniche

CATANIA – La piazza era tornata al fasto che meritava. Illuminazione al led, miglioramento delle aule che fanno da contorno agli arbusti secolari, riattivazione della imponete fontana. Un’opera di restyling, quella di piazza Santa Maria di Gesù, sulla quale sono stati investiti 77 mila euro, proventi della tassa di soggiorno: qui, anticamente, sorgeva il lago di Nicito prosciugato dall’eruzione lavica del 1669.

Tutto bello con un però. Zero abbattimento delle barriere architettoniche. Un neo non di poco conto in un’opera d’intervento che era venuta pure bene. Un fatto che, nelle scorse settimane, era stato sollevato da associazioni e singoli cittadini: un problema per chi ha difficoltà a muoversi, per i portatori di handicap o anche per i genitori con figli piccoli.

Ebbene, il fatto nuovo – ed una volta tanto va rilevato sotto la voce buone notizie – è che l’amministrazione comunale è intervenuta. Ha raccolto l’appello ed ha provveduto a rimediare ad una disfunzione che meritava di essere cancellata.

“L’assessore Giovanni Petralia ha mantenuto la parola data. Ai portatori di handicap, agli anziani, ai genitori con passeggini è stato concesso di potere adesso di usufruire in pieno della piazza – ci dice Santo Musumeci di CataniaPiùAttiva -. E, devo dire, che è trascorso meno di un mese da quando abbiamo fatto rilevare questa vicenda. Quelle scivole che abbassano i marciapiedi sono una importanza fondamentale.

Se sono sorpreso? Diciamo – conclude Musumeci – che oggi ho visto con molto piacere che c’erano i lavori in corso per sistemare la piazza. La butto con una battuta: oggi è il giorno del mio compleanno e lo prendo come un bel regalo per i miei 63 anni”.