Catania, butta via la droga per “salvare” il figlio

È accaduto a Picanello: il figlio è stato arrestato per spaccio dai carabinieri, suo padre è stato denunciato per favoreggiamento

1' DI LETTURA

Catania. I carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato in flagrante un pregiudicato di 22 anni per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio ed evasione. Nello stesso frangente hanno denunciato a piede libero per favoreggiamento pure suo padre, 55 anni, che invece è incensurato.

Secondo quanto ricostruito dai militari, nell’ambito della cosiddetta operazione “Buon Natale sicuro”, in cui il Comando Provinciale ha intensificato i suoi pattugliamenti per garantire, sia in centro che in periferia, la sicurezza di residenti e turisti durante le festività natalizie, una gazzella, transitando verso mezzanotte in via Edmondo De Amicis, nel cuore di Picanello, ha notato un ragazzo che aspettava davanti alla casa del presunto spacciatore. Per questo i militari sono intervenuti e hanno colto di sorpresa i due: il ventiduenne stava scendendo le scale in pigiama con cinque dosi di marijuana in mano. L’acquirente ha confermato di averlo contattato per comprare l’erba.

A quel punto i carabinieri sono andati a casa del ventiduenne, che vive con il padre. E il genitore, pur mostrandosi rammaricato per gli affari sporchi in cui è coinvolto il figlio, all’improvviso ha gettato dalla finestra una scatola di scarpe. Ovviamente i carabinieri, che avevano circondato lo stabile, l’hanno recuperata: c’erano 102 grammi di marijuana, 55 di hashish, tutto in parte suddiviso in dosi, mezzo grammo di cocaina, 3 bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente. Il giovane era stato posto inizialmente ai domiciliari, ma poi il gip ha disposto la traduzione in carcere.