Picchia la fidanzata e le rasa i capelli così nessuno la guarda: denunciato

La ragazza ha subito per otto mesi le offese e le aggressioni

ANGRI (SALERNO) – Ha subito per otto mesi le offese e le aggressioni del fidanzato. Il ragazzo di 21 anni era geloso in maniera e aveva costretto la fidanzata a cambiare abitudini, vestirsi come se fosse un ragazzo, addirittura era arrivato a tagliarle i capelli quasi a zero perché voleva assomigliasse a un uomo in modo tale che nessuno la guardasse.

La ragazza ha interrotto la relazione e poi ha denunciato i comportamenti di quello che era il suo fidanzato che, ora, dovrà rispondere di stalking aggravato.

Le indagini condotte dai carabinieri hanno dimostrato che la ragazza è stata aggredita più volte con violenza: schiaffi, strette al collo, gomitate. Ma non solo.

Il fidanzato la controllava continuamente, voleva sapere da chi riceveva telefonate e messaggi. Un giorno la picchiò perché era convinto avesse guardato un ragazzo.

Tra gli episodi più violenti, un’aggressione causata da un video che ritraeva la ragazza al lavoro. Il fidanzato la schiaffeggiò perché aveva la t-shirt nei pantaloni e in questo modo mostrava troppo le sue forme fisiche. E ancora, qualche giorno dopo, il ragazzo la costrinse a salire in auto, la bloccò e iniziò a rasarle i capelli perché doveva somigliare a un uomo. Tutti questi episodi sono stati confermati dalla vittima nel corso della prima udienza, dinanzi al giudice del Tribunale di Nocera Inferiore.