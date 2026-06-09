Picchia il vicino e gli dà fuoco per pascolo abusivo, arrestato

Per lui l'accusa è di tentato omicidio aggravato, tentata violenza privata aggravata e percosse

SIRACUSA – Avrebbe picchiato e dato fuoco al vicino per litigi legati al pascolo abusivo. È l‘accusa contestata a un pastore di 53 anni di Noto che è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio aggravato, tentata violenza privata aggravata e percosse. Il provvedimento è stato convalidato dal Gip di Siracusa.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato di Noto e della squadra mobile di Siracusa, il 19 marzo scorso, nelle campagne alla periferia di Noto, l’indagato avrebbe percosso la vittima, un cinquantanovenne, e gli avrebbe gettato addosso del liquido infiammabile, dandogli fuoco, procurandogli gravi ustioni su gran parte del corpo. Inoltre, lo avrebbe minacciato di ulteriori rappresaglie nel tentativo di costringerlo a non denunciare l’accaduto.