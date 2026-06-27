Il presidente di Confcommercio interviene al meeting di Forza Italia-Ppe

CATANIA – “La linea della Camera di Commercio che ho presieduto è quella che l’aeroporto di Catania diventi un esempio nella storia della vendita, ovvero, che venga venduto in modo trasparente e chiaro, dove non ci siano tangenti, nemmeno l’ipotesi di una tangente. Tutti i cittadini credo vogliano un’operazione che faccia della Sicilia un esempio per l’Italia”.

Lo ha detto il presidente di Confcommercio Catania Pietro Agen a margine del suo intervento alla seconda giornata di un meeting di Forza Italia-Ppe a Catania.

Agen: “A Torrisi dico che…”

“Al presiedente della Sac Torrisi – ha aggiunto – dico di ricordarsi quello che abbiamo più volte ripetuto io e Galimberti, il mio predecessore: ci sono delle regole a cui chi si muove nel nostro mondo si deve assolutamente adeguare. Queste sono le regole di trasparenza e di correttezza”.

“Nel 2022 abbiamo affidato la vendita al gruppo Mediobanca, non capisco perché solo oggi si stia parlando di vendita. Ecco – ha concluso Agen- di questo dovrebbe interrogarsi. Quando Mediobanca, che ci aveva detto nella fase interlocutoria che avrebbe venduto in sessanta giorni e impiega poi quattro anni per inventarsi un nuovo bando di gara c’è qualcosa che mi lascia perplesso”.