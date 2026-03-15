 Piogge e precipitazioni: per domani in Sicilia è allerta arancione
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Piogge e precipitazioni: per domani in Sicilia è allerta arancione

Lo ha comunicato un avviso della Protezione civile
LE PREVISIONI
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ROMA – Peggiorano le condizioni meteo sull’estremo sud dell’Italia, con diffuse precipitazioni e forti temporali. Che, oltre a colpire Sicilia e Calabria, si estenderanno al resto delle regioni ioniche. Così un avviso della Protezione civile. Avviso che valuta per la giornata di domani, lunedì 16 marzo, allerta arancione in Calabria e su gran parte della Sicilia e gialla in Basilicata e su parte di Puglia e Sicilia.

Dalle prime ore di domani, prevede l’avviso, i temporali interesseranno la Basilicata, specie settori meridionali. Dalla tarda mattinata coinvolgeranno anche la Sicilia, specie settori orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica. 

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