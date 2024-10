Pioggia battente su Catania e provincia: massima prudenza per strada

L'arrivo del maltempo

CATANIA – Le prime ore della mattinata confermano l’avviso di allerta meteo diffuso nel pomeriggio di ieri dal Dipartimento regionale della Protezione civile. Una pioggia battente e torrenziale, accompagnata da tuoni, si abbatte su buona parte della provincia etnea e non solo.

E come accade in queste situazioni, si raccomanda la massima prudenza per strada: in auto e sui mezzi a due ruote. Nel capoluogo etneo il primo cittadino, Enrico Trantino, nella serata di ieri aveva già disposto la chiusura delle scuole e dei giardini pubblici.