Catania, allagamenti ovunque: via Etnea, circonvallazione, mercato VIDEO

Quattro voli dirottati. Auto sommersa sulla 121. Ad Adrano ferita una donna

CATANIA – La pioggia battente di queste ore, sta causando i primi disagi sulle strade ma anche a strutture. Come accade di consueto in eventi meteo di questa portata, via Etnea a Catania si trasforma in un enorme fiume in piena da guadare. In particolare nel tratto in coincidenza con viale XX Settembre, la circolazione si è fatta problematica e pericolosa.

Allagato il sottopasso di Valcorrente

Lungo la Strada Statale 121, il sottopassaggio di Valcorrente è stato allagato del tutto dall’acqua piovana. Un’auto è stata completamente sommersa ed alcuni automobilisti hanno lanciato l’allarme ai Vigili del Fuoco che stanno intervenendo con il nucleo sommozzatori.

Voli dirottati

Quattro voli sono stati dirottati dall’aeroporto di Catania Fontanarossa a quello di Palermo Falcone Borsellino a causa del maltempo. Sono i voli Ryanair da Pisa, da Madrid e il Parigi Beauvais e il Turkish Airlines da Instanbul che dovevano atterrare tra le 8.15 e le 8.50.

Cade un controsoffitto

E cominciano ad essere numerose le richieste di intervento dei Vigili del Fuoco per via del maltempo in atto. Ad Adrano la squadra del locale Distaccamento è intervenuta nella struttura del centro analisi di viale della Regione per il crollo del controsoffitto di una stanza.

I calcinacci avrebbero colpito una paziente che in quel momento vi era all’interno rimanendo ferita alla testa. Sembrerebbe nulla di particolarmente grave per la donna.