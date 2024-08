Piove, allagamenti a Palermo: diversi gli interventi dei vigili del fuoco

Le zone interessate

PALERMO- La pioggia, che finalmente è caduta, a Palermo, ha creato qualche problema.

Diversi sono stati gli interventi da parte dei vigili del fuoco, proprio a causa delle intense piogge che hanno interessato la città questo pomeriggio.

In via monte San Calogero si è verificato l’allagamento dell’intero piano terra e del vano ascensore di un palazzo.

Allagamenti si sono verificati anche nella zona di Vergine Maria; alle 16.30 squadra del distaccamento nord e sommozzatori sono intervenuti per soccorrere un anziano che era rimasto bloccato nella propria auto nei pressi del cimitero dei Rotoli. Le foto si riferiscono a quest’ ultimo intervento.

Disagi a Mondello

Disagi anche a Mondello, con i consueti problemi. Riceviamo la segnalazione da una lettrice che abita nella borgata. “Dopo mesi di lavori in via Castelforte – si legge – si sperava avessero anche provveduto alla sistemazione della fognatura, ho avuto la risposta a quella vana speranza: sono cadute due gocce d’acqua, e per entrare a casa mia devo portarmi dietro anche l’acqua di fogna”.