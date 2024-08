Serie B, Pisa-Palermo: le probabili formazioni del match

Le possibili scelte dei due allenatori

Il Palermo torna in campo in cerca di riscatto in occasione della seconda giornata del campionato di Serie B. I rosanero sono di scena a Pisa, nel match in programma questa sera alle ore 20.30 alla “Cetilar Arena” contro la compagine guidata da Pippo Inzaghi.

I toscani, nel primo turno della serie cadetta, hanno pareggiato contro lo Spezia in rimonta con il risultato finale di 2-2. Il Pisa, alla seconda partita consecutiva tra le mura amiche, è una squadra ostica soprattutto quando gioca in casa e lo ha affermato anche lo stesso tecnico dei rosanero Alessio Dionisi.

Il Palermo, invece, nel match d’esordio in Serie B, è uscito sconfitto di misura dallo stadio “Rigamonti” contro i padroni di casa del Brescia. Brunori e compagni, però, hanno vinto la gara di Coppa Italia contro il Parma e per i sedicesimi di finale se la vedranno contro il Napoli allo stadio “Maradona”.

Le probabili formazioni di Pisa-Palermo

Pippo Inzaghi schiera il suo Pisa con il 3-4-2-1. Rispetto alla gara pareggiata contro lo Spezia, l’unico cambio nella formazione titolare dei toscani dovrebbe essere Bonfanti al posto di Calabresi nella linea difensiva. In avanti, l’ex rosa Moreo e Tramoni saranno alle spalle di Bonfanti.

Mister Dionisi, invece, nel suo 4-3-3, dovrebbe confermare la formazione titolare vista nella gara contro il Brescia. L’unica novità dal primo minuto sarà Desplanches tra i pali, a causa del lungo stop di Gomis che si è già operato al ginocchio.

PISA (3-4-2-1): Semper; G. Bonfanti, Caracciolo, Canestrelli; Tourè, Marin, Piccinini, Beruatto; Tramoni, Moreo; N. Bonfanti.

PALERMO (4-3-3): Desplanches; Diakité, Nedelcearu, Nikolaou, Lund; Blin, Gomes, Ranocchia; Insigne, Brunori, Di Francesco.