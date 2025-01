Piscina al Conca d’Oro, c’è il permesso per costruire ma i lavori non iniziano

Il consiglio comunale dovrà modificare la convenzione

PALERMO – Sarebbe dovuta essere già pronta ed utilizzata ma ad oggi, per la piscina che farà capolino accanto al centro commerciale Conca d’Oro e che avrebbe dovuto “sostituire” quella comunale, interessata da lavori di rifacimento, grazie ai finanziamenti del Pnrr, non vi è nulla, anzi dove dovrebbe nascere vi è solo verde incolto.

Nel giugno dello scorso anno, fu approvata la delibera per il via libera alla realizzazione della vasca all’interno di un impianto sportivo polivalente, in Fondo Raffo, accanto al centro commerciale Conca d’Oro, comprendente anche una palestra e campi per varie discipline, con tempi di realizzazione che erano stimati in cento giorni. Questo, in virtù di una convenzione sottoscritta il 9 maggio 2009 fra l’Immobiliare Malu Spa, società di Andrea Zamparini, figlio dell’ex patron del club rosanero, e il Comune di Palermo.

Lo slittamento dei lavori e i problemi convenzione

L’inizio dei lavori era previsto proprio per giugno 2024, poi slittato a settembre, dopo ancora a novembre e, in ultimo, ancora a dicembre scorso. Dal comune fanno sapere che l’amministrazione ha dato il via libera per costruire e realizzare la piscina, l’unico problema è legato alla convenzione, quella vecchia prevedeva che l’uso della piscina sarebbe stato concesso al comune (quindi ai cittadini) solo per due giorni a settimana, invece quella nuova, che dovrà passare dal consiglio comunale, prevede che la struttura sia a disposizione dei cittadini sette giorni su sette, diventando una sorta di piscina comunale “secondaria”.

Rini: “Vogliamo metterla a disposizione dei cittadini”

“Da parte dell’amministrazione l’ok a costruire è stato dato”, dichiara Antonio Rini, presidente della seconda commissione consiliare. “Sarà necessario approvare questa nuova convenzione, sarà un passaggio piuttosto veloce perché vogliamo mettere a disposizione della città la nuova struttura e aiutare le società natatorie“.

Miceli: “Speriamo si muova qualcosa”

“L’anno 2024 è passato con tutte le tempistiche promesse dall’Assessore disattese”, dichiara Giuseppe Miceli, vice presidente della quinta commissione consiliare.

“La speranza è che nei prossimi giorni si muova qualcosa sul fronte della convenzione con la società di Zamparini, che dovrà passare dal consiglio comunale”.

Intanto le società natatorie, in attesa che vengano completati i lavori alla piscina di viale del Fante e che nasca questa nuova struttura, si vedono costrette a sfruttare a circoli privati o strutture della provincia di Palermo.