La Consulta delle biciclette chiede la variazione del progetto

PALERMO – “Con rammarico apprendiamo che il progetto esecutivo relativo alle piste ciclabili di via Roma non prevede la presenza di cordolo di separazione dal traffico veicolare”. Lo dichiara Dario Stellino, portavoce della Consulta della Bicicletta.

“In tal modo – continua Stellino – verrà realizzata una infrastruttura ciclabile che non garantisce efficienza e sicurezza a chi utilizza la bicicletta come mezzo di trasporto. È noto che via Roma è tra le vie dove si registrano i più gravi e alti numeri di incidenti stradali. È per questo che la Consulta della Bicicletta ha più volte ribadito la necessità della presenza del cordolo su un asse viario di tale importanza. Chiediamo, pertanto, la variazione del progetto al fine di scongiurare la realizzazione di una infrastruttura inutilizzabile in sicurezza e, in tal modo, uno spreco di denaro pubblico”.