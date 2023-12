Pistacchi invasi da parassiti: sequestro dei Nas a Catania

Operazione a livello nazionale

CATANIA – A Catania, i Nas hanno deferito il titolare di un laboratorio dolciario della provincia per l’impiego di materie prime e semilavorati congelati arbitrariamente ed in cattivo stato di conservazione, detenuti in ambienti con gravi carenze igienico-sanitarie, presenza di carcasse di insetti e di esalazioni nocive dovute al cattivo funzionamento dell’impianto fognario. Sottoposta a sequestro l’intera attività produttiva comprensiva di 1.700 chili di prodotti finiti, ritenuti non idonei al consumo umano, per un valore complessivo di 530 mila euro.

L’Operazione rientra in un controllo più ampio a livello nazionale. Presso un altro stabilimento alimentare della provincia, sono stati rinvenuti, in fase di lavorazione, oltre 2 tonnellate di prodotti semilavorati di origine vegetale e pistacchio in guscio, di provenienza extracomunitaria, invasi da parassiti.