Il presidente commenta i dati della Cgia di Mestre

PALERMO – “Anche i dati della Cgia di Mestre confermano, in maniera incontrovertibile, che la Sicilia sta crescendo”. Lo dice il presidente della Regione siciliana Renato Schifani, commentando i dati diffusi dall’ufficio studi della Cgia di Mestre.

“L’occupazione è in aumento – afferma Schifani – le imprese sono in espansione e i risultati ottenuti lo dimostrano chiaramente. Già confermati da analisi autorevoli di Banca d’Italia, Unioncamere e Svimez, questi progressi sono il frutto di politiche mirate e del nostro impegno per favorire lo sviluppo e l’innovazione”.

I dati

“Con 133.600 nuovi posti di lavoro negli ultimi due anni, pari a una crescita del 10%, siamo oggi una regione modello – conclude – leader in tutta Italia per incremento occupazionale. Questi traguardi ci spronano a proseguire con determinazione nel nostro percorso di crescita e modernizzazione”.