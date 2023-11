Pneumatici bucati da mesi a Isernia, risolto il giallo: era il cane Billy

Decisive le telecamere installate dai carabinieri che da luglio indagavano sui danneggiamenti

ISERNIA – Dopo mesi risolto il giallo di Vastogirardi. I pneumatici delle auto parcheggiate in una piazza del centro del paesino in provincia di Isernia erano il bersaglio del cane Billy, affetto da gengivite e che sfogava il suo fastidio sulle gomme delle auto in sosta.

Da luglio scorso i carabinieri della locale stazione davano la caccia a chi forava in modo seriale gli pneumatici. Inutili alcuni appostamenti in abiti civili e i sopralluoghi dei militari per diverse settimane. Finchè le telecamere installate dai carabinieri del Nucleo investigativo di Agnone non sono riuscite a immortalare l’autore dei danneggiamenti. E’ stato così possibile risolvere il giallo che ha portato all’individuazione del cane Billy, che per una gengivite si accaniva contro le gomme delle auto in sosta in una piazza del centro cittadino. La proprietaria del cane, ignara delle sue scorribande notturne ha spiegato ai militari che il cane negli ultimi mesi aveva avuto una gengivite che lo portava a mordere vari oggetti; la donna dovrà ora risarcire i danni provocati da ‘Billy’.