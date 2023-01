Pogliese e Cardillo (FDI): “Fiducia in D’Urso Somma”

"Ogni posizione del partito sarà espressa dagli organi dirigenziali", sottolineano i coordinatori regionale e provinciale.

MASCALUCIA – “In vista delle prossime elezioni amministrative a Mascalucia, i coordinamenti regionale e provinciale di Fratelli d’Italia ribadiscono l’assoluta fiducia nella conduzione della linea politica adottata dal locale circolo territoriale guidato da Fabrizio Vitale. Al contempo il partito a Mascalucia, come in altri importanti Comuni al voto, sta raccogliendo autorevoli disponibilità per le candidature a sindaco, tra queste potrebbe certamente configurarsi quella di Francesco D’Urso Somma. Si ritiene utile precisare che ogni posizione del partito sarà espressa dai propri organi dirigenziali”.

È quanto dichiarano congiuntamente i coordinatori regionale e provinciale di Fratelli d’Italia, Salvo Pogliese e Alberto Cardillo.