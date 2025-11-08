 Policlinico Messina, Calderone: "Si adotti il principio meritocratico"
Policlinico Messina, Calderone: “Si adotti il principio meritocratico”

Il deputato azzurro interviene sulla nomina di Giorgio Santonocito
sanità
di
1 min di lettura

MESSINA – “Garantire la massima chiarezza e correttezza istituzionale nei futuri processi di nomina”. Lo dice il deputato di Forza Italia Tommaso Antonino Calderone in merito alla nomina di Giulio Giorgio Santonocito a commissario straordinario ad interim dell’Aou Policlinico-San Marco di Catania in concomitanza con il ruolo di direttore generale del Aou G. Martino di Messina.

“Qualora la direzione generale del Policlinico G. Martino dovesse rendersi vacante – aggiunge – si sottolinea l’importanza che la scelta del nuovo vertice avvenga nel pieno rispetto dei principi di meritocrazia, trasparenza e autonomia, escludendo ogni logica di compensazione o condizionamento politico”.

“Una gestione fondata su criteri di competenza e imparzialità – conclude il parlamentare – è essenziale per assicurare l’efficienza e la credibilità del sistema sanitario regionale e per tutelare l’interesse dei cittadini”.

