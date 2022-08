Politiche a Palermo, da Varchi a Provenzano : i candidati NOMI

Tutti i nomi presenti nei listini in ciascuno dei collegi in cui si corre per la carica di deputato o senatore

VERSO IL VOTO 5' DI LETTURA Condividi

5' DI LETTURA PALERMO – La chiusura e la presentazione delle lista segna ufficialmente l’avvio della campagna elettorale. Ecco tutti i nomi dei candidati di ciascuna forza politica e schieramento. Le candidature al collegio proporzionale alla Camera dei deputati Al collegio plurinominale e quindi proporzionale della Camera, collegio corrispondente all’intera provincia di Palermo saranno elette 5 persone. Forza Italia nel suo listino ha indicato i nomi di Giorgio Mulè, Ada Terenghi, Marcello Gualdani e Anna Maria Crocchiolo. La Lega, invece, punta su Nino Minardo, Valeria Carmela Maria Sudano, Alessandro Pagano e Teresa Alesia. Fratelli d’Italia vede aprire il listino con Giorgia Meloni seguida da Gianluca Caramanna, e dagli assessori della giunta Lagalla Carolina Varchi e Giampiero Cannella. Noi Moderati schiera Francesco Saverio Romani, Ilaria Cavo, Francesco Manniello, Federica Maria Salerno. Nel campo progressista i listini sono tre. Quello del Pd con Peppe Provenzano, Teresa Piccione, Carmelo Miceli e Milena Gentile. Quelli di Impegno civico di Luigi Di Maio che candida Caterina Licatini, Andrea Giarrizzo, Dalila Nesci e Francesco D’Uva. E quello di Verdi-Sinistra che schiera Marilena Grassandonia, Fabrizio Bocchino, Marta La Rosa e Gaetano Pace. Capolista del M5s è Giuseppe Conte seguito da Valentina D’Orso, Davide Aiello e Daniela Morfino. Apre le liste dalla compagine Azione-Italia viva Davide Faraone, dietro Luisa Lacolla, Alessandro Cucchiara e Laura Di Lorenzo. Sud Chiama Nord – De Luca sindaco d’Italia propone le candidature di Salvatore Geraci, Paola Monreale, Pio Siragusa e Giuseppina Coppola. Unione Popolare con De Magistris propone Simona Suriano, Ramon La Torre, Rosa Guagliardo e Davide Minio. Italexit avanza le candidature di Giuseppe De Sanctis, Valentina Serranò, Salvatore Longo e Corinne Latteur. Infine Forza Nuova propone Agatino Sapia, Monica Grillo, Rocco Marcello Fazzolari e Natalina Fiore. Le candidature nei collegi uninominali della Camera Nei collegi uninominale in cui viene eletto, secondo il sistema maggioritario il candidato che prende più voti i partiti che si sono coalizzati puntano su nomi unitari. Al collegio 1 siciliano della Camera, a cui corrisponde prevalentemente il territorio di Palermo, il centrodestra propone Gabriella Giammanco, il centrosinistra Erasmo Palazzotto e il Movimento Cinque stelle Davide Aiello. Fra le altre candidature: Igor Gelarda (Sud Chiama Nord – De Luca sindaco d’Italia), Giuseppe Alessi (Azione- Italia Viva), Piera Aiello (Unione Popolare con De Magistris), Giuseppa Rita Militello (Italexit) e Agatino Sapia (Forza Nuova). Al collegio uninominale 2 di Palermo (Resuttana- San Lorenzo- Monreale) a cui corrispondono anche i comuni a Ovest della provincia il centro destra schiera l’esponente di Fratelli d’Italia Carolina Varchi e il centrosinistra Bobo Craxi. Gli altri candidati sono: Leonardo Salvatore Penna (M5s), Giuseppe Caltanissetta (Azione- Iv), Gianluca Maria Calì (Sud Chiama Nord – De Luca sindaco d’Italia), Maria Grazia Carini (Unione Popolare con De Magistris), Sonia Bruglione (Italexit) e Natalina Fiore (Forza Nuova). Infine c’ il collegio uninominale 3 che rappresenta la parte orientale e centrale della provincia di Palermo. Il candidato del centrosinistra qui è Maria Saeli, in rappresentanza di Più Europa mentre il centrodestra schiera Francesco Saverio Romano. Il M5s corre la corsa con Daniela Morfino, Azione e Iv con Claudio Merlino, la formazione di Cateno De Luca con Ismaele La Vardera, Italexit con Daniele Augello, Unione Popolare con Fulvio Vassallo Paleologo e Forza Nuova con Alessio Gaetano Abate. I candidati dei partiti nel collegio proporzionale al Senato Al Senato il collegio plurinominale è ampio: comprende le province di Palermo, Trapani Caltanissetta e Agrigento. I posti disponibili sono cinque. Forza Italia nel suo listino propone: Giovanni Miccichè, meglio conosciuto come Gianfranco Miccichè, Daniela Ternullo, Nicola Li Causi e Rosalia Pennino. Fratelli D’Italia avanza le candidature di Carmela Bucalo, Francesco Scarpinato, Giovanna Petrenga e Mario Ravetto. La Lega schiera invece: Giulia Bongiorno, Mimmo Turano. Maricò Hopps e Francesco Di Giorgio. Noi Moderati avanza invece le candidature di Maria Giuseppe Castiglione, Silvano Bonanno, Gabriella Capizzi e Domenico Incardona. I quattro nomi del Pd sono: Annamaria Furlan, Rosario Filoramo, Adriana Palmeri e Gandolfo Librizzi. Impegno civico candida Loredana Russo, Fabrizio Trentacoste, Cinzia Leone e Sergio Vaccaro. I Verdi e la Sinistra schierano Massimo Fundarò, Giuseppe Barbera, Fabio Ruvolo e Angela Marino. I 5stelle propongono la candidatura di Roberto Scarpinato seguito dalla deputata regionale Concetta Damante, Pietro Lorefice e Maria Bellavia. Capolista di Azione Italia viva è Carlo Calenda, seguito da Teresa Bellanova, Giancarlo Garozzo e Concetta De Pasquale. Il partito di Cateno De Luca schiera Dafne Musolino, Carmelo Satta, Annalisa Miano, Luigi Cino. I nomi di Unione popolare sono Alessandra Contini, Francesca Campanella, Antonia Monreale e Marcello Bartolotta. Italexit pronone invece Nunzia Alessandra Schilirò, Giuseppe Sottile, Giuliana Maria Fundarò e Salvatore Ferrara. Infine Forza Nuova propone i nomi di Carmelo Lombardo, Letizia Badalamenti, Aldo Grasso e Maria Fiore. I candidati ai collegi uninominali I collegi uninominali al Senato che interessano Palermo e provincia sono due. Il collegio uninominale 1 è quello che riguarda la città di Palermo e 11 comuni limitrofi lungo la costa est e Ustica. Poi c’è il collegio 2 “Marsala” con il resto della provincia di Palermo, la provincia di Trapani, isole comprese. Al collegio uninominale 1 il candidato della destra è espressione della Lega. Si tratta di Mario Barbato. La sinistra schiera Ninni Terminelli del Pd e il M5s Dolores Bevilacqua. Azione.Iv candida Giusi Provino mentre lo schieramento di Cateno De Luca avanza il nome di Antonella Panzeza. Gli altri candidati sono Nunzia Alessandra Schilirò per Italexit, Giovanni Maniscalco per Unione Popolare, Letizia Badalamenti per Forza Nuova. Nel collegio 2 il candidato del centrodestra è l’esponente di Fratelli D’Italia Raoul Russo, il pds chieda Stefania Marascia e il M5s Giuseppe Chiazzese. Il nome di Azione-Iv è Giovanni Bavetta, quello di Sud chiama Nord Tommaso Gargano e quello di Italexit Riccardo Santangelo. Chiudono la lista dei candidati Susanna Caracci (Unione Popolare), e Carmela Castagnola Montagno (Forza Nuova).

Articoli Correlati LE DICHIARAZIONI Condividi CATANIA Condividi LE POLITICHE 2022 Condividi LE CANDIDATURE UFFICIALI Condividi VERSO IL VOTO Condividi LA CANDIDATURA Condividi Condividi POLITICHE 2022 Condividi

Le nostre top news in tempo reale su Telegram: mafia, politica, inchieste giudiziarie e rivelazioni esclusive. Segui il nostro canale

UNISCITI

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI