Politiche, Luciano Cantone (M5s) sarà capolista a Catania

Il deputato uscente guiderà la lista del plurinominale.

CATANIA “È una responsabilità e un grande onore essere capolista nel collegio plurinominale di Catania, circoscrizione Sicilia orientale, alla Camera. Sono l’unico deputato uscente, del Catanese, in posizione utile per una rielezione e ciò è un segnale importante che dimostra l’apprezzamento per il lavoro svolto in questi quattro anni”: così il deputato del M5S Luciano Cantone sulla sua ricandidatura alla Camera.

“Sono stati anni spesi per il territorio con un occhio particolare ai tanti nodi infrastrutturali e viari. Sotto questo aspetto il PNRR può colmare i tanti gap della Sicilia e del Sud in generale, quest’ultimo spesso abbandonato dalle politiche governative ma che con il M5S ha riacquisito centralità e risultati”, aggiunge.

“Mi sono speso – ha detto Cantone – proprio per cogliere le opportunità del PNRR raggiungendo risultati come i lavori finanziati per la metro di Catania, come i finanziamenti per l’autorità di sistema portuale Catania e Augusta. Inoltre ho partecipato ai tavoli e discusso con i gestori privati per l’installazione delle colonnine di ricarica elettrica volte a favorire la mobilità sostenibile”.