La Polizia assume atleti per i gruppi sportivi, basta la licenza media: requisiti e domanda

C'è tempo fino al 27 novembre 2023

ROMA – La polizia assume. È stato pubblicando il bando per 23 atleti da assegnare ai gruppi sportivi “Polizia di Stato – Fiamme Oro”, che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti e assistenti della polizia di Stato. C’è tempo fino al 27 novembre 2023 per presentare la domanda.

La Polizia assume, i posti disponibili

Il concorso è riservato ad atleti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni) o dalle Federazioni sportive nazionali. La polizia cerca: un atleta di sesso maschile per l’arrampicata sportiva; un’atleta di sesso femminile per l’arrampicata sportiva; tre atlete di sesso femminile per l’atletica leggera; un’atleta di sesso femminile per la canoa; un’atleta di sesso femminile per il curling; un’atleta di sesso femminile per la ginnastica artistica; due atleti di sesso maschile per il judo; un’atleta di sesso femminile per il karatè; un’atleta di sesso femminile per la lotta; un’atleta di sesso femminile per il nuoto; due atlete di sesso femminile per il nuoto artistico; un atleta di sesso maschile per il nuoto in acque libere; un’atleta di sesso femminile per la pesistica; un atleta di sesso maschile per il rugby a 15; un’atleta di sesso femminile per la scherma; un’atleta di sesso femminile per lo sci alpinismo; un atleta di sesso maschile per il tiro a volo; un atleta di sesso maschile per il triathlon.

I requisiti

Per l’ammissione al concorso, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana

godimento dei diritti civili e politici

aver compiuto il diciassettesimo anno d’età e non aver compiuto il trentacinquesimo anno d’età

possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado o equipollente

essere riconosciuti da parte del Coni o dalle Federazioni sportive nazionali atleta di interesse nazionale

possesso dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale all’espletamento dei compiti connessi alla qualifica

Come presentare la domanda

La domanda deve essere compilata e trasmessa attraverso il portale concorsi della polizia di Stato. Per i candidati minorenni la domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata da uno dei genitori, purché esercente la responsabilità genitoriale, o, in mancanza di questi ultimi, dal tutore del minore.

Per presentare la domanda ci si può connettere anche al sito della pubblica amministrazione, cercando il bando della polizia di Stato.

