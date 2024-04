Polizia, chiude il reparto prevenzione crimine: “Risorsa imprescindibile”

La nota del sindacato Siulp

CATANIA – Polizia a Catania: il Siulp, sindacato unitario dei lavoratori di Polizia, protesta contro la chiusura del reparto di prevenzione crimine a Catania. In una nota firmata dal segretario provinciale Giuseppe Scaccianoce, il sindacato sottolinea che “l’ufficio in questione rappresenta una risorsa imprescindibile per il Questore di Catania”.

Polizia a Catania, la nota del Siulp

“La chiusura del reparto prevenzione crimine di Catania – si legge nella nota di Scaccianoce – non può essere in alcun modo condivisa dal Siulp perché toglie dal territorio donne e uomini della Polizia di Stato destinati al controllo su strada”.

“Inoltre – prosegue Scaccianoce – il mantenimento di tale ufficio non ha alcuna incidenza sulle spese gestionali e di affitto della struttura ospitante in quanto la stessa ospita al suo interno altri Uffici della Questura che comunque permarrebbero”.

Scaccianoce aggiunge: “L’Ufficio in questione rappresenta una risorsa imprescindibile a disposizione del questore di Catania e di tutti gli altri questori delle province interessate, i quali, grazie all’apporto di tale Reparto, possono programmare con cadenza settimanale un controllo del territorio dei capoluoghi e delle città della provincia finalizzato ai ‘Controlli Integrati del Territorio’, ai servizi cosiddetti ‘Movida’ e ai servizi denominati ‘Alto Impatto’, che vedono coinvolte decine di unità delle forze dell’ordine”.