Cerca di imbarcare un coltellaccio: denunciata a Fontanarossa

La denuncia è stata formalizzata dal personale della Polizia di Frontiera presso l’aeroporto di Catania : aveva pure due coltelli più piccoli

Catania. Avrebbe cercato di imbarcare su un aereo diretto al nord un coltellaccio di 30 centimetri, un “kukri nepalese” che di certo non può essere trasportato in questo modo, assieme ad altri due coltelli più piccoli, con lame di otto centimetri ciascuno. Per questo una donna del Nord, reduce, da quanto ha spiegato, da una vacanza a Catania, è stata denunciata a piede libero dalla Polizia di Frontiera all’aeroporto di Catania, per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

La donna, secondo quanto spiegato dagli agenti, non sarebbe riuscita a giustificare il possesso e il trasporto delle armi, riferendo di essere partita in macchina dalla propria residenza, in una località del Nord Italia e, dopo aver trascorso una vacanza a Catania, stava ripartendo per raggiungere la propria residenza. I coltelli, compreso quello di trenta centimetri – che aveva tanto di custodia – sono stati sequestrati.