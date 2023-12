Polizia, controlli con i cani antidroga nelle scuole di Caltagirone

Ispezionati bagni, corridoi e parcheggi

CALTAGIRONE (CATANIA) – Le Volanti della Questura di Catania e il Commissariato di Caltagirone hanno eseguito controlli con i cani antidroga nelle scuole. Il servizio, spiegano dalla Questura, mira a prevenire la diffusione di stupefacenti tra i più giovani.

Le ispezioni

Per questo gli agenti hanno ispezionato le scuole cittadine. In più sono stati effettuati posti di controllo per intercettare eventuali spacciatori. I controlli nei corridoi e nei servizi igienici delle scuole, nei parcheggi e nelle aree esterne.

“Pablo”

Nel corso dei controlli Pablo, un cane antidroga, ha fiutato e fatto ritrovare, nel bagno di una scuola, uno spinello. Non c’era nessuno vicino, quindi il rinvenimento è a carico di ignoti. Poi controllate 57 persone, 35 veicoli. Questo genere di controlli, ricorda la polizia, continuerà e si svolge d’intesa con le autorità scolastiche. Si andrà avanti a tappeto in tutte le scuole.

