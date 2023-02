Polizia Stradale, fermato un pregiudicato e denunciati due catanesi

Un’auto rubata, recuperata a San Gregorio, sarà restituita al legittimo proprietario. E nella Tangenziale un catanese ha speronato la Polizia

2' DI LETTURA

Catania. La Polizia stradale ha bloccato due catanesi che avevano rubato un’auto a Messina, in un centro commerciale. Con l’aiuto di due chiavi modificate, due giovani avevano rubato un’auto, ignari della presenza dell’antifurto satellitare installato a bordo. In questo modo la Stradale li ha attesi alla barriera di San Gregorio, assieme a una volante dell’Ufficio di prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura.

I due uomini a bordo sono stati bloccati e perquisiti. In questo modo sono state trovate le due chiavi, di cui una ancora inserita nel quadro di accensione, chiaramente modificate e utilizzate per l’apertura del mezzo. I due, entrambi privi di documenti, risultavano annoverare diversi precedenti. Uno, in particolare, risultava un sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno, per cui è scattato l’arresto immediato. Entrambi sono stati poi denunciati per il furto dell’autovettura, affidata a un custode giudiziale in attesa della restituzione al proprietario.

In un altro contesto, la Sezione di Catania della Polizia Stradale, lungo la Tangenziale di Catania ha bloccato un’auto con a bordo due persone che non si sarebbero fermati all’alt. Gli operatori, azionati i dispositivi luminosi e sonori, hanno richiamato l’attenzione del conducente il quale, vistosi scoperto, per eludere il controllo avrebbe cercato di immettersi repentinamente nella corsia di sorpasso. Una volta raggiunto, avrebbe finto di fermarsi per accelerare ancora, dando vita a un inseguimento.

All’altezza dello svincolo Misterbianco avrebbe anche cercato di speronare la Stradale, continuando la sua corsa tra i veicoli. L’inseguimento è finito così solo con la collisione tra i due veicoli: dopo aver centrato l’auto della polizia, il fuggitivo sarebbe anche scappato a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Il passeggero, intanto, avrebbe provato a mettersi lui alla guida per scappare, ma è stato acciuffato immediatamente. Dentro è stata rinvenuta una gabbietta contenente un cardellino e un telefono cellulare che permetteva di risalire al fuggitivo, che risultava essere un pluripregiudicato. Altri sei volatili, tra cardellini e canarini, venivano rinvenuti a seguito di perquisizione domiciliare; personale dell’azienda sanitaria di Catania, constatata l’assenza di anelli di identificazione, ne ha disposto la liberazione. I due sono stati denunciati a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e il passeggero anche per possesso ingiustificato animali di specie protetta.