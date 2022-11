Poliziotto fuori servizio ferito alla testa mentre sventa una rapina

Il 118 lo ha trasportato al Policlinico

1' DI LETTURA

PALERMO – E’ intervenuto per sventare una rapina ad un passante in via Lincoln a Palermo ed è stato colpito alla testa con una pistola che gli ha provocato una ferita. E’ quanto successo a un poliziotto libero dal servizio che sentendo le urla di un passante minacciato da un uomo si è diretto verso il rapinatore. Quest’ultimo ha cercato di fuggire, ma l’agente di polizia è riuscito a bloccarlo.

Poi si è dovuto arrendere quando, dopo una colluttazione ha ricevuto un forte colpo alla testa e si è accorto di perdere sangue. Il poliziotto era riuscito a sventare la rapina, ma è stato costretto al ricovero in ospedale.

I sanitari del 118 lo hanno trasportato al pronto soccorso del Policlinico. E’ stato sottoposto ad una tac che ha escluso il trauma cranico. I medici gli hanno suturato la ferita e l’hanno dimesso con 15 giorni di prognosi