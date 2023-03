Pollina, donna travolta e uccisa dal treno: circolazione in tilt

Il convoglio è fermo in attesa dell'arrivo del magistrato

È giallo su un incidente ferroviario avvenuto questa mattina a Pollina, comune nella provincia di Palermo. Una donna anziana è stata travolta dal treno regionale Messina-Palermo, subito dopo la stazione di Pollina, decedendo a causa dell’impatto.

Il convoglio è fermo, in attesa dell’arrivo del magistrato, dalle 6.45, con i pendolari bloccati all’interno della locomotiva che si trova in una posizione dove non è possibile scendere.

Alcuni testimoni hanno raccontato che il treno aveva appena lasciato la stazione di Pollina e avrebbe travolto la donna che era sui binari.

Questo incidente ha causato anche la sospensione della circolazione ferroviaria. Rfi, sul proprio sito ufficiale, fa sapere che i treni subiranno ritardi, variazioni e cancellazioni.