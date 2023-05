Ponte del 2 giugno bagnato, in Sicilia è ancora allerta gialla

Clima instabile nel weekend

2' DI LETTURA

Tempo instabile in Sicilia: è ancora allerta gialla. La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali valido fino alle 24 di domani.

Nelle prossime ore si attendono, dunque, nuovi rovesci e temporali in varie aree dell’isola, soprattutto nel settore occidentale. In particolare, per il fine settimana, sono previste piogge e forti temporali al Sud e nelle Isole, soprattutto nelle zone interne.

Maltempo, esonda un torrente nel palermitano

Nel settore occidentale, in particolare in provincia di Palermo, l’ondata di maltempo ha già provocato dei danni. Un forte temporale si è abbattuto nella zona di Carini, dove un torrente nei pressi del bioparco si è ingrossato fino ad esondare.

Allagamenti a Carini, Capaci, Isola delle femmine e Altofonte

Strade e scantinati allagati anche nella vicina Capaci e a Isola delle Femmine. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco in soccorso di automobilisti rimasti bloccati nelle auto nella zona di Carini in via Amerigo Vespucci e in via Ragusa. Nel capoluogo siciliano alcune strade sono allagate e si sono allargate pericolose voragini. Ad Altofonte una scuola elementare è stata allagata e gli alunni sono stati portati al piano superiore, prima di essere evacuati.

Tempo instabile nel weekend

“La circolazione sul Mediterraneo consentirà ancora lo sviluppo di instabilità e non si tratterà solo di temporali pomeridiani anche se quelli saranno senz’altro la tipologia prevalente – spiegano gli esperti -. Del trittico 2, 3, 4 giugno forse la giornata migliore sarà proprio quella di venerdì perché il campo barico sarà leggermente più elevato e lo sviluppo di fenomeni convettivi sarà meno diffuso pur se presente su gran parte delle zone montuose. Tra sabato e domenica dovremo invece fare i conti con infiltrazioni più fresche dall’Europa nord orientale da un lato e l’avvicinamento di una bassa pressione dalle Baleari”.

Le temperature

Le temperature saranno nella media stagionale o poco superiori, con picchi di 24-25 gradi ad Agrigento, Catania e Siracusa, le città più calde. I venti saranno prevalentemente deboli o moderati.