Ponte di Ognissanti, traffico verso l’aeroporto: consigli ai passeggeri

"La circolazione potrebbe essere difficile"

CATANIA – In una specifica nota, la Sac – società che gestisce lo scalo catanese di Fontanarossa – ‘suggerisce’ come comportarsi per arrivare senza intoppi in aeroporto in virtù del ponte di Ognissanti. Eccola di seguito.

Aeroporto di Catania, la nota di Sac

“Avviso ai passeggeri in partenza da Catania

In occasione del Ponte di Ognissanti (weekend dei Morti) registriamo un ampio flusso di viaggiatori in arrivo presso il nostro scalo.

Dato l’aumento del traffico dei passeggeri dovuto alle festività, la viabilità nelle aree limitrofe all’aeroporto potrebbe subire rallentamenti e la circolazione potrebbe essere difficile. Per garantire la partenza in orario, invitiamo i passeggeri a programmare l’arrivo in aeroporto con un largo anticipo, superiore al consueto.

Il personale SAC è costantemente impegnato per assicurare la regolarità delle operazioni e ridurre al minimo eventuali disagi. Finora, tutti i voli sono stati effettuati regolarmente. Ringraziamo i passeggeri per la collaborazione e la consueta comprensione”.