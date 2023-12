Ponte, Schifani e la polemica sui fondi: “Si rischia il conflitto istituzionale”

Le parole del governatore a Sky Tg24

PALERMO – “Il nostro governo ha sempre condiviso la strategicità di questa grande opera, essenziale per lo sviluppo del Mezzogiorno e di tutta l’Italia”. Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani inizia così il suo discorso a Sky Tg24 parlando del Ponte sullo Stretto e della delicata questione sui fondi per realizzarlo.

Le parole di Salvini e il “rischio di un conflitto”

In particolare, Schifani sottolinea come la Sicilia avesse dato la disponibilità di collaborare – su 1,3 miliardi di spesa totale – “con un miliardo di euro di risorse Fsc” ma che i “fondi, adesso, sono stati prelevati d’autorità dal governo nazionale per un importo addirittura maggiore di 300 milioni di euro”.

Una polemica col governo che per Schifani è “un tema è delicato, perché costituisce un precedente. Occorre sempre una concertazione tra i vari livelli dello Stato, come prevede la Costituzione. Quindi mi auguro che questo fatto non si ripeta perché si aprirebbe un conflitto istituzionale che nessuno vuole”.