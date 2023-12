Ponte, parla Salvini: “Giusto che Sicilia e Calabria contribuiscano”

La Cgil contro il governo

ROMA – “Un piccolo contributo richiesto a Sicilia e Calabra mi sembra banale, che ci mettano una piccola fiche è normale”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, alla presentazione del volume: ‘Fatti per unire. Ponti nell’arte tra Messina, Roma, Genova e il fiume Kwai’, circa i finanziamenti per il Ponte sullo Stretto.

Salvini: “Non voglio fare polemiche”

“Le grandi opere le fai perché sei convinto che portino sviluppo – ha aggiunto -. Non ho nessuna voglia di fare polemica”. Salvini ha poi sottolineando che “è il ponte degli italiani che non solo unisce Villa San Giovanni con Messina, ma è un corridoio che unisce l’Europa ed è un ponte che la stessa Europa ci chiede da decenni”. Parole che arrivano all’indomani della presa di posizione della giunta regionale, guidata da Renato Schifani: “La decisione governativa per cui la quota di compartecipazione della Regione Siciliana debba essere invece di 1,3 miliardi di euro non è mai stata condivisa dall’esecutivo regionale”, recita una nota di Palazzo d’Orleans.

Salvini: “Il ponte sullo Stretto costerà sei miliardi”

Il ministro delle Infrastrutture si è poi soffermato sui dettagli economici dell’opera: il ponte “sarà un moltiplicatore economico che oggi molti faticano a capire – ha ricordato Salvini -. In sé stesso, come l’abbiamo fatto, costa la metà di quello che abbiamo stanziato perché l’intera cifra di 12 miliardi prevede venti chilometri di strade in Sicilia e Calabria e 20 chilometri di ferrovie in Sicilia e Calabria”. E infine: “Il ponte costerà meno della metà di quello che è costato, senza lasciare traccia, il reddito di cittadinanza”.

Le critiche della Cgil sul ponte sullo Stretto

Sul governo, però, continuano a cadere le critiche: è il turno della Cgil. “Senza l’uso massiccio di risorse aggiuntive il Sud rischia la più cruda recessione ma intanto si tolgono a Sicilia e Calabria 1.600 milioni Fsc per il ponte”, dicono il segretario confederale Pino Gesmundo e i segretari di Calabria e Sicilia, Angelo Sposato e Alfio Mannino. “Proprio come nel gioco delle tre carte il ministro Salvini fa apparire e scomparire, a suo piacimento, le risorse”, evidenziano i sindacalisti ricordando l’emendamento del governo alla manovra che utilizza i Fondi di coesione per finanziare il Ponte. Per il sindacato “pur di raschiare il barile, visto che le risorse certe si fermano a 780 milioni per il 2024, e per qualche prima pietra elettorale, si fa un’azione piratesca”. Secondo la Cgil “si sottrae una quantità immensa di risorse che dovrebbero essere destinate a colmare il divario socioeconomico e superare gli squilibri territoriali”.

Critiche anche dal M5s Sicilia

Critiche anche dal M5s Sicilia: “L’ennesima scelta scellerata di un governo nazionale di incapaci che vuole affossare definitivamente la Sicilia, finanziando la campagna elettorale di Salvini con i soldi per le nostre strade e per le altre indispensabili infrastrutture che ci mancano e che frenano lo sviluppo della nostra isola”, hanno affermato il capogruppo all’Ars Antonio De Luca e il collega Luigi Sunseri. “Tutto ciò non solo è inaccettabile, è anche vergognoso e faremo di tutto perché ciò non avvenga – hanno aggiunto -. La riprogrammazione dei fondi di sviluppo e coesione deve passare delle commissioni Bilancio ed Ue dell’Ars, dove faremo le barricate”.