Ponte sullo Stretto, Lagalla: “È acceleratore di sviluppo”

L'annuncio di Aricò: "Schifani nominerà un componente del cda"

PALERMO – “Il ponte sullo stretto è un intuitivo e naturale acceleratore di sviluppo per quanto riguarda tutta la regione siciliana e non soltanto la città di Messina. Sono convinto che il ponte ci possa consentire lo sviluppo delle infrastrutture ancora mancanti o in ritardo nel nostro territorio, perché l’isolamento che deriverebbe senza ponte, oltre a rafforzarsi, andrebbe a determinare una sinecura di investimenti di alto profilo a livello regionale che certamente inciderebbe negativamente sulla infrastrutturazione ulteriore necessaria allo sviluppo della Sicilia”. Lo ha dichiarato il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, che ha partecipato stamani al convegno “Il Ponte sullo stretto una sfida necessaria”, organizzato dalla Fondazione Magna Grecia e dalla Fondazione Sicilia al Teatro Massimo, nell’ambito delle attività di promozione culturale, sociale ed economica del Mezzogiorno.

De Luca: “Salvini gioca con i Lego”



Duro attacco del leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca a Salvini: “Mentre il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini continua a giocare con i Lego a costruire il Ponte sullo Stretto di Messina la continuità territoriale resta un miraggio per i cittadini. Non è polemica, ma la realtà con cui ogni giorno i cittadini che scelgono di spostarsi da e per la Sicilia devono fare i conti”. Quindi l’appello: “Invito il ministro Salvini a fare un viaggio in treno da Roma a Villa San Giovanni per tentare di raggiungere la Sicilia – continua De Luca -. Io lo faccio spesso e ogni volta è un’odissea che condivido con gli altri sfortunati compagni di viaggio”.

“Ieri sera ho preso un intercity notte da Roma – aggiunge – per arrivare stamattina a Messina. Il treno è partito con due ore di ritardo per un guasto non meglio specificato, arrivati stamattina a Villa S. Giovanni non è stato possibile prendere l’aliscafo perché non esiste alcun coordinamento tra le Ferrovie dello Stato e la società che gestisce il trasporto sullo stretto. Abbiamo dovuto attendere oltre un’ora in una stazione che non offre neanche una sala d’aspetto, priva di ogni basilare servizio e off limits per la presenza di barriere architettoniche”. “Si vuole realizzare il Ponte sullo Stretto? Benissimo, ma nell’attesa questo Governo vuole potenziare e ammodernare i mezzi che percorrono la tratta Roma- Reggio Calabria? Si vogliono offrire servizi ai cittadini? Si vuole mettere in atto una reale e concreta strategia che consenta la continuità territoriale o vogliamo continuare a giocare con le costruzioni lego?”, conclude De Luca.

Aricò: “Schifani nominerà un componente del cda”





Infine l’annuncio dell’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò: “La regione siciliana nominerà a breve un componente del cda della società ‘Stretto di Messina’. Il presidente Schifani ne ha già parlato con il ministro Salvini”. E ancora: “La regione siciliana detiene il 2,6% delle azioni della società- dichiara Aricò – L’ultimo decreto del ministro delle Infrastrutture interrompe il processo di liquidazione. Da ciò sarà necessario nominare il nuovo cda all’interno del quale anche la Sicilia avrà la sua rappresentanza”.

L’assessore regionale alle Infrastrutture: “Si al pedaggio ma tariffe calmierate”

“Sono favorevole affinché si paghi il pedaggio per l’attraversamento del Ponte sullo Stretto, ma ritengo che i siciliani e i lavoratori pendolari in particolare debbano usufruire di una tariffa calmierata, così come abbiamo fatto per le piccole isole siciliane, dove per coloro che a vario titolo si recano per lavoro, sono previsti costi di trasporto più contenuti”, conclude Aricò.

Giuffré: “Opera attesa e necessaria”



“Il Ponte sullo Stretto rappresenta una sfida che il Paese deve raccogliere, per mettere a frutto il lavoro fatto, perché è un’opera attesa da tempo e diventata, nella geopolitica attuale, di rango europeo”. Lo dice Tullio Giuffé, docente di strade, ferrovie e aeroporti all’università Kore di Enna, parlando con i giornalisti a margine del convegno. “Ma è anche un’opera necessaria – ha concluso Giuffré – perché tutto il sistema infrastrutturale siciliano, sia la maglia autostradale sia quella ferroviaria, per chiudere con gli investimenti su porti e aeroporti, attendono la realizzazione dell’infrastruttura”.

Occhiuto: “Mai fatto tanto per realizzarlo”



Soddisfatto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto: “Del Ponte non si è mai parlato tanto e soprattutto non si è mai fatto tanto realmente per realizzarlo. Credo che questa sarà una grande infrastruttura capace di attrarre altre infrastrutture. Ai teorici del benaltrismo andrebbe ricordato che quando si doveva fare l’autostrada del Sole, molti dicevano ‘questi sono matti, pensano all’autostrada e mancano le strade’”. “Il ponte quindi servirà anche a migliorare il livello di infrastrutture della Calabria e della Sicilia, anche perché non può rimanere una cattedrale nel deserto”, ha concluso.