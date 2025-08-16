Ponte sullo stretto, parte la diffida al sindaco di Messina

La mossa contro Federico Basile

MESSINA – Il comitato Noponte Capo Peloro, AVS, Cgil, Pd e M5s hanno fatto una diffida al sindaco di Messina Basile nella quale precisano di ritenere il primo cittadino responsabile dei danni che la comunità e il territorio dovessero subire a causa dell’apertura dei cantieri per la realizzazione del ponte sullo Stretto.

“Danni a persone e cose che riteniamo gravissimi e certi”, dicono. La diffida verrà inviata al sindaco e per conoscenza al presidente della Regione Siciliana ed alla prefetta dopo la raccolta firme che è stata lanciata a partire da oggi e per un mese.