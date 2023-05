Ponte sullo Stretto, spunta il commissario per la Palermo-Catania

Barbagallo: "Sarà un guardiano sui cantieri"

PALERMO – Via libera delle commissioni congiunte Trasporti e Ambiente della Camera a due emendamenti di maggioranza al decreto sul Ponte sullo stretto che puntano a rafforzare l’intermodalità legata all’opera. Un emendamento, riformulato, prevede che entro 60 giorni dall’approvazione del progetto definitivo, la Regione Sicilia e la Regione Calabria adottino, sentiti gli enti locali interessati, un Piano integrato condiviso finalizzato ad adeguare il sistema di trasporto pubblico locale e regionale nell’area dello Stretto di Messina alle esigenze derivanti dalla realizzazione del collegamento stabile fra la Sicilia e la Calabria e delle relative opere a terra e ad assicurare adeguati livelli di servizio del trasporto pubblico locale e regionale in considerazione delle esigenze logistiche e trasportistiche dei cantieri previsti per la realizzazione dell’opera.

Un commissario per la Palermo-Catania

Un altro emendamento approvato prevede “al fine di consentire il celere completamento del piano di adeguamento e riqualificazione dell’Autostrada A19 Palermo-catania quale intervento funzionale alla completa operatività dell’opera” la nomina di un commissario straordinario per il coordinamento degli interventi indicati nel piano di adeguamento e riqualificazione dell’autostrada. “Al commissario – si specifica – e a eventuali sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi”.

Barbagallo: “Sarà un guardiano sui cantieri”

“Vogliono commissariare i lavori di manutenzione della Catania – Palermo. Praticamente un guardiano dei cantieri”, così il deputato e segretario regionale Pd Anthony Barbagallo commenta la decisione di istituire un commissario per l’A19.

“Ricordiamo – aggiunge – che la figura di un commissario straordinario è prevista per velocizzare gli iter burocratici, di progettazione e autorizzativi di un’opera. Per questo i passati governi hanno previsto commissari straordinari in un’ottica di opere strategiche per tutto il Paese, opere non ancora appaltate e, in certi casi, nemmeno nella fase di cantiere. Dopo l’annuncio bizzarro di qualche settimana fa da parte del Presidente Schifani di questo assurdo commissariamento, assistiamo quindi all’ennesimo tentativo di creare posti di sottogoverno per accontentare qualche amico”.