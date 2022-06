Porto di Catania, record imbarchi su nave Costa Pacifica

Il presidente dell'Autorità di sistema portuale Francesco di Sarcina:"Stagione 2022 con numeri quasi pre-pandemia"

CATANIA – Sono stati 697 i crocieristi che hanno iniziato ieri da Catania la loro crociera a bordo della Costa Pacifica. La nave al suo arrivo ospitava già a bordo 1.697 crocieristi e 957 membri di equipaggio. Tutte le operazioni si sono svolte sotto la supervisione di Catania Cruise Port, la società che gestisce il terminal delle crociere e che è parte di Global Ports Holding.

“Per il comparto crocieristico del porto di Catania la stagione 2022 si sta rivelando proficua e con numeri quasi pari a quelli pre-pandemia – ha affermato il presidente dell’Autorità portuale del mare Sicilia orientale, Francesco Di Sarcina rendendo noti i dati – i risultati ci sono, ma non credo siano ancora soddisfacenti per una città come Catania. Bisogna continuare a crescere nei prossimi anni. Il lavoro di promozione svolto dal personale dell’Ente e della Catania Cruise Port avrà quindi un ruolo fondamentale per lo sviluppo dell’attività crocieristica e di tutto l’indotto ad essa legato”.

“Da parte nostra faremo tutto il necessario per lavorare ad un potenziamento costante del comparto – ha concluso Di Sarcina – e un passo alla volta cercheremo di creare, insieme al Comune ed alle istituzioni, le condizioni per fare di Catania una città turistica sempre più all’avanguardia, una capitale del Mediterraneo che continui ad accogliere turisti e visitatori da tutto il mondo”.