Porto Empedocle, incidente mortale: perde la vita un operaio 54enne

La vittima è Sergio Burgio, caccia al pirata della strada

1' DI LETTURA

PORTO EMPEDOCLE (AGRIGENTO) – Un grave incidente stradale si è verificato la scorsa notte a Porto Empedocle, nell’Agrigentino. Lo schianto è avvenuto tra due scooter nel quartiere Cannelle. La vittima è Sergio Burgio, 54 anni, operaio edile.

Porto Empedocle, la dinamica

L’uomo viaggiava in sella a una moto Yamaha quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantato contro un Sh Honda. Per Burgio, che stava rientrando a casa, non c’è stato nulla da fare. È morto sul colpo. Il conducente dello scooter Honda, invece, risulta tuttora irreperibile ed è ricercato dalle forze dell’ordine.

Denuncia per omicidio stradale

L’uomo, dopo l’impatto, si è allontanato dal luogo dell’incidente e rischia una denuncia per omicidio stradale. Al momento si sconoscono le sue condizioni di salute e il perché del gesto. Sul terribile schianto stanno indagando i carabinieri della stazione di Porto Empedocle.