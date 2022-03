Porto Empedocle, incidente mortale: addio ad Angelo

La tragedia alle prime luci dell'alba. Inutili i soccorsi.

PORTO EMPEDOCLE (AGRIGENTO)- Incidente mortale alle prime luci dell’alba a Porto Empedocle. Un poliziotto 35enne, Angelo Melluso, 34 anni, empedoclino di origine ma in servizio alla stradale di Reggio Emilia, è deceduto in seguito ad un schianto avvenuto lungo la strada statale 115, in contrada Vincenzella.

L’uomo si trovava a bordo della sua motocicletta quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo. L’impatto è stato fatale. Sul posto il personale medico, gli agenti del locale commissariato e i carabinieri della Compagnia di Agrigento ma per il poliziotto non c’è stato nulla da fare.