Porto Empedocle, trovato morto al Caos un 68enne: disposta l’autopsia

Accertamenti sulle cause del decesso

PORTO EMPEDOCLE (AGRIGENTO) – Sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte di Salvatore Bennardo, 68 anni, originario di Favara, trovato senza vita durante la notte in un’area di contrada Caos, a Porto Empedocle.

La Procura di Agrigento ha disposto l’esame autoptico per stabilire con certezza le cause del decesso e individuare la natura del malore che avrebbe colpito l’uomo.

I primi accertamenti effettuati dai sanitari dell’Asp intervenuti sul posto avrebbero escluso una morte violenta. Secondo quanto emerso, il sessantottenne sarebbe deceduto a seguito di un improvviso malore.

Gli accertamenti della magistratura serviranno ora a ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo e a definire l’origine del malore che ne ha provocato la morte.