Due persone ferite

Tre morti e due feriti per il crollo di una palazzina sventrata da una violenta esplosione, a Porto Sant’Elpidio, nel Fermano. La deflagrazione è avvenuta attorno alle 5 del mattino sorprendendo le vittime nel sonno.

A perdere la vita sotto le macerie Giuseppe Pieroni, informatico di 47 anni, l’89 enne Ettorina Paccapelo e il figlio Romano Cerquetti, 60 anni, deceduto in ospedale ad Ancona. Feriti i genitori del 47enne, Savino Pieroni, 89 anni, e Vittoria Lanciotti, 70 anni. Estratto vivo dai vigili del fuoco un ragazzo. L’ipotesi è che a generare l’esplosione sia stata una fuga di gas.