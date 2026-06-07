 Esplosione di una palazzina, tre morti e due feriti
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Porto Sant’Elpidio, esplosione in una palazzina: tre morti

Porto Sant'Elpidio
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Due persone ferite
VIGILI DEL FUOCO
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1 min di lettura

Tre morti e due feriti per il crollo di una palazzina sventrata da una violenta esplosione, a Porto Sant’Elpidio, nel Fermano. La deflagrazione è avvenuta attorno alle 5 del mattino sorprendendo le vittime nel sonno.

vigili del fuoco

A perdere la vita sotto le macerie Giuseppe Pieroni, informatico di 47 anni, l’89 enne Ettorina Paccapelo e il figlio Romano Cerquetti, 60 anni, deceduto in ospedale ad Ancona. Feriti i genitori del 47enne, Savino Pieroni, 89 anni, e Vittoria Lanciotti, 70 anni. Estratto vivo dai vigili del fuoco un ragazzo. L’ipotesi è che a generare l’esplosione sia stata una fuga di gas.

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